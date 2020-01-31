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У Німеччині підтвердили п'ятий випадок захворювання коронавірусом

П'ятниця, 31 січня 2020, 08:37

У Німеччині зафіксували п'ятий випадок захворювання новим коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Хворий чоловік працював в тій же компанії в Баварії, де раніше були зафіксовані й інші випадки захворювання.

На початку тижня стало відомо, що захворіли троє чоловіків і жінка, які працюють на німецького постачальника автомобільних запчастин Webasto.

У вівторок компанія заявила, що співробітник її штаб-квартири в Стокдорфі заразився вірусом, беручи участь в семінарі, який проводила громадянка Китаю, яка прибула у відрядження.

За словами представників баварського міністерства охорони здоров'я, станом на вечір четверга жоден із співробітників, що працюють в компанії, не здав позитивний результат на вірус.

Близько 110 осіб, які були в тісному контакті з інфікованими людьми, все ще проходять тестування на вірус.

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Німеччина
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