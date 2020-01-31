В Германии подтвердили пятый случай заболевания коронавирусом

В Германии зафиксировали пятый случай заболевания новым коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Заболевший мужчина работал в той же компании в Баварии, где ранее были зафиксированы и другие случаи заболевания.

В начале недели стало известно, что заболели трое мужчин и женщины, работающие на немецкого поставщика автомобильных запчастей Webasto.

Во вторник компания заявила, что сотрудник ее штаб-квартиры в Стокдорфе заразился вирусом, принимая участие в семинаре, который проводила гражданка Китая, прибывшая в командировку.

По словам представителей баварского министерства здравоохранения, по состоянию на вечер четверга ни один из сотрудников, работающих в компании, не сдал положительный результат на вирус.

Около 110 человек, которые были в тесном контакте с инфицированными людьми, все еще проходят тестирование на вирус.