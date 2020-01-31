В Італії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що в країні виявили перші два випадки зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

"Два підтверджені випадки - це два китайські туристи, які приїхали до нашої країни. Перші два підтверджені випадки коронавірусу", - сказав Конте на пресконференції в Римі.

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За його словами, пацієнти ізольовані в лікарні і перебувають в "хорошому стані". Він також сказав, що китайська пара походить з провінції Ухань, яка є епіцентром спалаху нового коронавірусу.

Китайська пара прибула 23 січня в Мілан і перебувала в Італії близько десяти днів. Після кількох зупинок по Італії вони прибули до Рима. Минулої ночі їм стало погано, і, зважаючи на симптоми їх було госпіталізовано.

Кімната, де чоловік і дружина перебували в готелі Палатіно в Римі, була закрита для знезараження.

Конте запевнив, що причин для хвилювання немає і захворювання не буде поширюватися. "Я впевнений, що ситуація залишиться обмеженою. Немає підстав створювати паніку та соціальну тривогу", - сказав прем'єр.

За минулу добу, 30 січня, в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померло 42 людини, зареєстровано 1220 нових підтверджених випадків інфікування.

Загалом він нового коронавірусу померли вже понад 200 людей.