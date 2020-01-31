В Италии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране выявили первые два случая заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Два подтвержденных случая - это два китайских туриста, которые приехали в нашу страну. Первые два подтвержденных случая коронавируса", - сказал Конте на пресс-конференции в Риме.

По его словам, пациенты изолированы в больнице и находятся в "хорошем состоянии". Он также сказал, что китайская пара происходит из провинции Ухань, которая является эпицентром вспышки нового коронавируса.

Китайская пара прибыла 23 января в Милан и находилась в Италии около десяти дней. После нескольких остановок по Италии они прибыли в Рим. Прошлой ночью им стало плохо, и, судя по симптомам были госпитализированы.

Комната, где муж и жена находились в отеле Палатинно в Риме, была закрыта для обеззараживания.

Конте заверил, что причин для волнения нет и заболевание не будет распространяться. "Я уверен, что ситуация останется ограниченной. Нет оснований создавать панику и социальную тревогу", - сказал премьер.

За прошедшие сутки, 30 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 42 человека, зарегистрировано 1220 новых подтвержденных случаев инфицирования.

В целом он нового коронавируса умерли более 200 человек.