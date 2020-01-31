США никогда не признают аннексию Крыма и поддерживают путь Украины в НАТО – Помпео

Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают российскую аннексию Крыма.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В июле мы приняли Крымскую декларацию, где четко указано, что Крым - это часть Украины. США никогда не признают, что Крым – это часть России. Мы скоординировали санкции с европейскими партнерами после нападения на украинские суда в Керченском проливе. Также в декабре мы расширили санкции по "Северному потоку-2", - сказал Помпео.

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Он отметил, что США и впредь будут поддерживать стремление Украины в присоединении к НАТО и в приближении к Евросоюзу.

"Украина - это фактически оплот между Восточной Европой и авторитаризмом... США видят в Украине страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Мы продолжаем поддерживать Украину, в том числе антикоррупционные усилия. США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость", - сказал Помпео.

Зеленский в свою очередь выразил надежду, что США будут активно вовлечены в процессы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыму.

"Я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал он.