Україна почала шукати підтримки для кількох майбутніх резолюцій ПАРЄ - Ясько

Делегація Верховної ради у ПАРЄ почала збирати підтримку для майбутніх резолюцій: дві пропозиції стосуються прав жінок, ще дві - екології.

Про це "Європейській правді" у Страсбурзі розповіла голова української делегації Єлизавета Ясько.

"Ми зараз ведемо роботу над майбутніми резолюціями, і члени делегації вже збирають для них підтримку: дві пропозиції про права жінок, дві - щодо екології. І, зізнаюся, йдеться не просто про екологію, а про проблеми довкілля на окупованих та непідконтрольних урядам територіях. Про вплив конфліктів на екологічну ситуацію і права людини", - заявила Ясько.

Щодо ситуації всередині делегації, Ясько зазначила, що "у Страсбурзі більшість з нас – єдині", і старі члени делегації "постійно допомагають і радять, навіть з технічних, процедурних питань".

За її словами, багато західних депутатів, які виступають проти санкцій ПАРЄ проти РФ, "просто боїться агресора, боїться його дратувати".

"Про російську агресію не можна забувати, і ми цього не допустимо. Водночас це не може бути єдиною темою, на якій ми зосереджені. Це повинно бути паралельно. Так само, як і всередині країни: у нас війна, питання безпеки важливі, але при цьому без розвитку економіки, інновацій, без реформ ми нічого не зможемо досягти", - каже Ясько.

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