Украина начала искать поддержку для нескольких будущих резолюций ПАСЕ – Ясько

Делегация Верховной рады в ПАСЕ начала собирать поддержку для будущих резолюций: два предложения касаются прав женщин, еще два - экологии.

Об этом "Европейской правде" в Страсбурге рассказала председатель украинской делегации Елизавета Ясько.

"Мы сейчас ведем работу над будущими резолюциями, и члены делегации уже собирают для них поддержку: два предложения о правах женщин, два - по экологии. И, признаюсь, речь идет не просто об экологии, а о проблемах окружающей среды на оккупированных и неподконтрольных правительствам территориях, о влиянии конфликтов на экологическую ситуацию и права человека", - заявила Ясько.

По ситуации внутри делегации, Ясько отметила, что "в Страсбурге большинство из нас - едины", и старые члены делегации "постоянно помогают и советуют, даже по техническим, процедурным вопросам".

По ее словам, многие западные депутаты, которые выступают против санкций ПАСЕ против РФ, "просто боятся агрессора, боятся его раздражать".

"О российской агрессии нельзя забывать, и мы этого не допустим. В то же время это не может быть единственной темой, на которой мы сосредоточены. Это должно идти параллельно. Так же, как и внутри страны: у нас война, вопросы безопасности важны, но при этом без развития экономики, инноваций, без реформ мы ничего не сможем достичь ", - говорит Ясько.

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