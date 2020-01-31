5 північних країн Європи запустять спільну електронну ID-картку

Два фінські міністри зі Шведської народної партії Фінляндії, Анна-Майя Генрікссон та Томас Бломквіст, наполягають на швидшому впровадженні електронного посвідчення особи, яке діятиме у Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії в рамках урядових планів із цифровізації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Запровадити спільне для 5 країн посвідчення особи вперше рекомендувала Північна рада у 2017 році. Пропозиція стане новим кроком у розвитку давніх традицій громадян у регіоні, яким вже дозволено подорожувати та мешкати в інших північних країнах.

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Наразі Данія та Норвегія досягли найбільших успіхів у технологічних підготовчих роботах.

Північний паспортний союз розвивався в три етапи.

Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія скасували паспорти для подорожей між країнами в 1952 році. Через два роки угода розширилася, щоб громадяни могли мешкати та працювати в будь-якій з країн без дозволу на проживання чи роботу. У 1966 році Ісландія приєдналася до союзу, щоб отримати користь від угоди.