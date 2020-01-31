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5 северных стран Европы запустят совместную электронную ID-карту

Пятница, 31 января 2020, 15:16

Два финских министра из Шведской народной партии Финляндии, Анна-Майя Генрикссон и Томас Бломквист, настаивают на скорейшем внедрении электронного удостоверения личности, которое будет действовать в Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии в рамках правительственных планов по цифровизации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ввести общее для 5 стран удостоверение личности впервые рекомендовал Северный совет в 2017 году. Предложение станет новым шагом в развитии древних традиций граждан в регионе, которым уже разрешено путешествовать и жить в других северных странах.

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Сейчас Дания и Норвегия достигли наибольших успехов в технологических подготовительных работах.

Северный паспортный союз развивался в три этапа.

Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия отменили паспорта для путешествий между странами в 1952 году. Через два года соглашение расширилось, чтобы граждане могли жить и работать в любой из стран без вида на жительство или работу. В 1966 году Исландия присоединилась к союзу, чтобы получить пользу от сделки.

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Финляндия Норвегия Швеция Дания
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