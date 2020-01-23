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Уряд Фінляндії кваплять збільшувати трудову міграцію через дефіцит робочої сили

Четвер, 23 січня 2020, 11:35

Центральна торгова палата Фінляндії вимагає від уряду Санни Марін активніших дій задля збільшення трудової міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На думку організації, слід прискорити процес отримання посвідки на проживання, відмовитися від процедури вивчення потреби в іноземній робочій силі, активніше залучати фахівців і використовувати різні форми податкового стимулювання.

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Згідно з нинішнім законодавством, процедура вивчення потреби в іноземній робочій силі застосовується при наймі робочої сили з-за меж ЄС і ЄЕЗ. Вона стосується тільки представників робітничих професій, таких як будівельників, водіїв і прибиральників. Дозвіл на роботу можна отримати тільки в тому разі, якщо спостерігається дефіцит відповідних професіоналів серед місцевої робочої сили.

У Центральній торговій палаті очікують від уряду конкретних дій наприкінці січня, коли кабінет міністрів збереться на спеціальне вечірнє засідання з питань зайнятості.

На частку фірм-членів ЦТП припадає половина торгового обороту фінських компаній і 40% робочих місць.

Нагадаємо, у Фінляндії зберігається дефіцит робочої сили в низці сфер.

У зв'язку з цим політики обговорюють спрощення найму працівників з-за меж ЄС.

Україна вже випередила Естонію за кількістю іноземних працівників у Фінляндії.

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Фінляндія
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