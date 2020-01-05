В киевском костеле не будет показа мод, который критиковал посол Польши

Министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил, что показ мод украинского дизайнера Алены Серебровой в здании костела Святого Николая в Киеве не состоится.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал на своей странице в Facebook в субботу вечером.

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины, и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля" , - написал министр.

Он отметил, что настоятель устно дал отрицательный ответ.

Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий назвал костел святого Николая в Киеве "захваченным большевиками" и раскритиковал намерение провести там показ мод.

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3 января издание Obozrevatel опубликовало письма Министерства культуры к настоятелю религиозной организации "Религиозная Община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в Киеве" отцу Андрею Рака, а также к генеральному директору ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" Татьяне Стахурской о проведении мероприятия в костеле.

Кроме того, дизайнер Алена Сереброва также направила письмо министру культуры Владимиру Бородянскому с просьбой оказать содействие проведению показа в помещении костела в период с 15.02 по 29.02.2020 года.