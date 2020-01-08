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Прем'єрка Фінляндії хоче обговорити можливість 4-денного робочого тижня

Середа, 8 січня 2020, 16:30

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала до дискусії щодо запровадження 4-денного робочого тижня, назвавши це "цікавим питанням", на яке варто звернути увагу, оскільки працівники заслуговують на деякі переваги задля покращення продуктивності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Про ідею 34-річну Марін запитали під час поїздки до Швеції у середу. Її перший офіційний візит за кордон на посаді прем'єр-міністра відбувся через день після того, як її уряду довелося спростовувати повідомлення ЗМІ про те, що він планує різко скоротити робочий час.

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"Дотепер тенденція була на скорочення, оскільки продуктивність зростала", - сказала вона. "Я вважаю, що в майбутньому, хоч і не в найближчі кілька років, розвиток буде подібним: поліпшення продуктивності та технологій повинно проявлятися в поліпшенні умов для звичайних працівників, зокрема скороченні робочого часу".

За її словами, уряд Фінляндії зараз не працює над запровадженням чотириденного робочого тижня.

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Фінляндія
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