Прем'єрка Фінляндії хоче обговорити можливість 4-денного робочого тижня

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала до дискусії щодо запровадження 4-денного робочого тижня, назвавши це "цікавим питанням", на яке варто звернути увагу, оскільки працівники заслуговують на деякі переваги задля покращення продуктивності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Про ідею 34-річну Марін запитали під час поїздки до Швеції у середу. Її перший офіційний візит за кордон на посаді прем'єр-міністра відбувся через день після того, як її уряду довелося спростовувати повідомлення ЗМІ про те, що він планує різко скоротити робочий час.

"Дотепер тенденція була на скорочення, оскільки продуктивність зростала", - сказала вона. "Я вважаю, що в майбутньому, хоч і не в найближчі кілька років, розвиток буде подібним: поліпшення продуктивності та технологій повинно проявлятися в поліпшенні умов для звичайних працівників, зокрема скороченні робочого часу".

За її словами, уряд Фінляндії зараз не працює над запровадженням чотириденного робочого тижня.