В Іспанії чоловік на авто доїхав до вівтаря церкви, тікаючи від "демонів"

В іспанському місті Сонсека у провінції Толедо 35-річний чоловік протаранив на автомобілі двері церкви і доїхав до вівтаря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Periodico.

Чоловік спрямував свій автомобіль у двері церкви Сан-Хуан-Евангеліста-де-Сонсека у перші години середи.

Водій, який є мешканцем міста, увірвався на своєму автомобілі в центральний неф церкви, завдавши серйозні пошкодження дверям, які були розколоті навпіл, і великій кількості храмових лавок.

Згідно з даними джерел, чоловік пояснив свій вчинок одержимістю демонами і сказав, що єдиним місцем, де він почувався в безпеці, був вівтар.

Автомобіліста з незначними травмами доставили до місцевої лікарні.

Проти нього відкрили справу за звинуваченням у заподіянні матеріальної шкоди.