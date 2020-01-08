В Испании мужчина на авто доехал до алтаря церкви, убегая от "демонов"

В испанском городе Сонсека в провинции Толедо 35-летний мужчина протаранил на автомобиле двери церкви и доехал до алтаря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Periodico.

Мужчина направил свой автомобиль в двери церкви Сан-Хуан-Евангелиста де Сонсека в первые часы среды.

Водитель, который является жителем города, ворвался на своем автомобиле в центральный неф церкви, нанеся серьезные повреждения дверям, которые были расколоты пополам, и большому количеству храмовых лавок.

Согласно данным источников, мужчина объяснил свой поступок одержимостью демонами и сказал, что единственным местом, где он чувствовал себя в безопасности, был алтарь.

Автомобилиста с незначительными травмами доставили в местную больницу.

Против него завели дело по обвинению в причинении материального ущерба.