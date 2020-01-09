Прем'єр Албанії, яка головує в ОБСЄ, готує візит в Україну

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який також є міністром закордонних справ, заявив, що незабаром відвідає Україну та Росію в рамках головування його країни в ОБСЄ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Exit news.

Виступаючи перед албанськими журналістами у Відні, за день до представлення програми діяльності Албанії як голови ОБСЄ, Рама заявив, що його візити до України та Росії "відбудуться дуже скоро".

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"Ми чекаємо підтверджень, перш ніж встановити дати зустрічей", - повідомив він.

Це будуть перші візити прем'єр-міністра Рами до України та Росії.

Як зазначає "Балканський оглядач", частину офіційних зустрічей під час головування країни в ОБСЄ проведе сам Рама, частину — виконувач обов'язків міністра закордонних справ Гент Какай.

Рама не уточнив, хто саме з албанських високопосадовців вирушить в Україну, а хто - в Росію. Втім, ЗМІ передбачають, що і до Москви, і до Києва, поїде саме очільник уряду Албанії.

Албанія 1 січня розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, одним з основних пріоритетів якого назвала "кризу в і навколо України".