Премьер председательствующей в ОБСЕ Албании готовит визит в Украину

Премьер-министр Албании Эди Рама, который также является министром иностранных дел, заявил, что вскоре посетит Украину и Россию в рамках председательства его страны в ОБСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Exit news.

Выступая перед албанскими журналистами в Вене, за день до представления программы деятельности Албании как председателя ОБСЕ, Рама заявил, что его визит в Украину и Россию "состоится очень скоро".

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"Мы ждем подтверждений, прежде чем установить даты встреч", - сообщил он.

Это будут первые визиты премьер-министра Рамы в Украину и Россию.

Как отмечает "Балканський оглядач", часть официальных встреч во время председательства страны в ОБСЕ проведет сам Рама, часть - исполняющий обязанности министра иностранных дел Гент Какай.

Рама не уточнил, кто именно из албанских чиновников отправится в Украину, а кто - в Россию. Впрочем, СМИ предполагают, что и в Москву, и в Киев поедет именно глава правительства Албании.

Албания 1 января начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, одним из основных приоритетов которого назвала "кризис в и вокруг Украины".