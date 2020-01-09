Минулий рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень - дані ЄС

2019 рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії.

Про це йдеться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Глобальні температури у 2019 році були на 0,6 градуса Цельсія вищими, ніж в середньому в 1981-2010 роках. Температура Землі за останні п'ять років була на 1,1-2,2 градуса вище, ніж в індустріальні часи.

Екстремальна теплова хвиля вразила Європу наприкінці липня 2019 року. Температура досягла 39-40 °C, а Нідерланди, Бельгія та Німеччина зафіксували найвищі температури за всю історію. У Париж спека сягнула 41 °C, побивши попередній рекорд 1947 року.

"2019 рік став ще одним виключно теплим роком, фактично другим найтеплішим в нашому наборі даних з багатьма окремими місяцями, які оновлювали рекорди", - сказав глава C3S Карло Буонтемпо.

Опубліковані дані показали, що світові температури були всього на 0,04 градуса за Цельсієм нижчими, ніж у 2016 році, коли температура піднялася на 0,12 градуса за Цельсієм в результаті стихійного явища Ель-Ніньо.

П'ять останніх років були найспекотнішими за всю історію спостережень, а період 2010-2019 років був найспекотнішим десятиріччям з моменту початку ведення записів, відзначили в C3S.

C3S також заявив, що концентрація вуглецю в атмосфері продовжувала зростати у 2019 році, досягнувши найвищого рівня за всю історію спостережень.

Концентрації CO2 в даний час є найвищими принаймні за останні 800 000 років.

Служба C3S працює в рамках Програми Коперника Європейського Союзу, яка керується Єврокомісією.