У Німеччині чоловік помер через чотири роки після того, як колега труїв його обіди

У Німеччині помер молодий чоловік, який чотири роки тому впав у кому після того, як колега по роботі труїв його обіди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Земельний суд у Білефельді, який засудив підозрюваного у цій справі минулого року, підтвердив смерть постраждалого у четвер. Батьки 26-річного чоловіка розповіли про страждання свого сина під час судового процесу минулого року.

57-річний чоловік, ідентифікований тільки як Клаус О., був засуджений до довічного ув'язнення в березні минулого року після того, як суд в Білефельді визнав його винним у замаху на вбивство.

Підсудний, який оскаржив вирок, протягом декількох років поливав їжу колег ртуттю та іншими речовинами, в результаті чого один з них впав у кому, а двоє інших отримали серйозні пошкодження нирок.

Його заарештували у травні 2018 року після того, як відеозапис спостереження показав, що він насипав підозрілий порошок на бутерброд колеги. Прокурори вважають, що його мотивація полягала у бажанні спостерігати за фізичним каліцтвом.