В Германии мужчина умер через четыре года после того, как коллега травил его обеды

В Германии умер молодой человек, который четыре года назад впал в кому после того, как коллега травил его обеды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Земельный суд в Билефельде, который осудил подозреваемого по этому делу прошлого года, подтвердил смерть пострадавшего в четверг. Родители 26-летнего мужчины рассказали о страданиях своего сына во время судебного процесса в прошлом году.

57-летний мужчина, идентифицированный только как Клаус А., был приговорен к пожизненному заключению в марте прошлого года после того, как суд в Билефельде признал его виновным в покушении на убийство.

Подсудимый, обжаловавший приговор, в течение нескольких лет поливал пищу коллег ртутью и другими веществами, в результате чего один из них впал в кому, а двое других получили серьезные повреждения почек.

Его арестовали в мае 2018 года, после того, как запись видеонаблюдения показала, что он насыпал подозрительный порошок на бутерброд коллеги. Прокуроры считают, что его мотивация заключалась в желании наблюдать за физическими страданиями.