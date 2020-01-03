Прем'єр-міністр Північної Македонії йде у відставку

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв йде у відставку, щоб дозволити тимчасовому уряду взяти на себе владу і організувати дострокові вибори 12 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Заєв подав у відставку після того, як ЄС у жовтні не призначив дату початку переговорів про приєднання Скоп'є, незважаючи на угоду з Грецією щодо перейменування.

Після цього голова МЗС Північної Македонії Нікола Дімітров заявив, що Скоп'є прагне, щоб його заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії.

Очікується, що парламент Північної Македонії 3 січня прийме відставку Заєва і до півночі обере новий технічний кабінет міністрів.