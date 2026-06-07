Ультраправа "АдН" зміцнила свою перевагу над блоком Мерца в опитуваннях

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" зміцнила свою перевагу над консервативним блоком ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца, свідчать дані нещодавнього опитування.

Як повідомляє "Європейська правда", результати опитування, проведеного інститутом INSA, наводить dpa.

Опитування показало, що рейтинг "АдН" становить 29%, що на рекордні 8 процентних пунктів перевищує показник ХДС/ХСС, який знизився на один пункт і склав 21%.

Далі в опитуванні, яке проводилося з 1 по 5 червня, йшла трійка лівих партій: "Зелені" з 14%, СДПН з 12% і "Ліві" з 11%.

"Вільна демократична партія" та популістська BSW – набрали по 3%, що нижче 5-відсоткового бар’єра, необхідного для проходження до парламенту.

Також опитування зафіксувало різке падіння популярності Мерца за перший рік його перебування при владі: рекордні 77% респондентів опитування INSA заявили, що вони незадоволені його роботою, що на 6 пунктів більше, ніж у квітні.

Лише 15% опитаних сказали, що вони задоволені його роботою, що на 4 пункти менше, ніж місяцем раніше.

Раніше повідомляли, що у Німеччині одне з опитувань показало, що більшість німців продовжують висловлювати невдоволення роботою уряду і канцлера Фрідріха Мерца.

Ще одне опитування показало, що популярність Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.