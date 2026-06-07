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У Румунії пів десятка населених пунктів відрізані від світу через наслідки негоди

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Новини — Неділя, 7 червня 2026, 13:00 — Марія Ємець

У Румунії після сильних злив шість населених пунктів відрізані від світу через підтоплення та зсуви, десятки родин потребують допомоги надзвичайних служб.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Один населений пункт у румунському повіті Прахова та п’ять сіл у повіті Бузеу відрізані від світу через підтоплення, зсуви і руйнування локальних мостів після сильних злив. 

Колаж Digi24
Колаж Digi24

Десятки людей опинились заблокованими у підтоплених домівках та потребували допомоги надзвичайних служб. 

Через наслідки негоди обмежено рух на трьох дорогах національного значення і двох місцевого значення. 

Раніше мешканцям постраждалих районів розіслали сповіщення Ro-Alert з рекомендацією залишатись вдома та підготуватись до можливих наслідків негоди. 

Відео з наслідками негоди надходять з багатьох районів країни. 

За даними Cлужби надзвичайних ситуацій на ранок 7 червня, пожежники допомогли з відкачуванням води з 26 будинків, 30 підвалів, 150 дворів. 

У Польщі та Литві останніми днями під час гроз зафіксували смерчі. Перед тим смерч зафіксували у столиці Італії Римі. 

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Румунія стихійні лиха
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