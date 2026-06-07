У Румунії пів десятка населених пунктів відрізані від світу через наслідки негоди

У Румунії після сильних злив шість населених пунктів відрізані від світу через підтоплення та зсуви, десятки родин потребують допомоги надзвичайних служб.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Один населений пункт у румунському повіті Прахова та п’ять сіл у повіті Бузеу відрізані від світу через підтоплення, зсуви і руйнування локальних мостів після сильних злив.

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Десятки людей опинились заблокованими у підтоплених домівках та потребували допомоги надзвичайних служб.

Через наслідки негоди обмежено рух на трьох дорогах національного значення і двох місцевого значення.

Раніше мешканцям постраждалих районів розіслали сповіщення Ro-Alert з рекомендацією залишатись вдома та підготуватись до можливих наслідків негоди.

Відео з наслідками негоди надходять з багатьох районів країни.

За даними Cлужби надзвичайних ситуацій на ранок 7 червня, пожежники допомогли з відкачуванням води з 26 будинків, 30 підвалів, 150 дворів.

У Польщі та Литві останніми днями під час гроз зафіксували смерчі. Перед тим смерч зафіксували у столиці Італії Римі.