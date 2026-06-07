В МЗС Румунії прокоментували появу одіозної Шошоаке на форумі у Петербурзі

В МЗС Румунії розкритикували появу румунської ультраправої депутатки Діани Шошоаке на форумі за участі правителя РФ у Петербурзі.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

У Міністерстві закордонних справ Румунії заявили, що ті європейські громадяни, які завітали на Петербурзький міжнародний економічний форум за участі правителя РФ, таким вчинком дискредитують себе.

Таким коментарем речник МЗС відреагував на присутність на форумі скандальної євродепутатки від Румунії Діани Шошоаке.

Він наголосив, що ЄС і країни-члени сповідують цінності, несумісні з тим, чим є сучасна Росія.

Речник зазначив, що російська влада, підсвічуючи присутність "кількох прикрих винятків" серед пів мільярда європейських громадян, намагалася створити враження, що не перебуває в ізоляції.

"Але самотність агресора не можна приховати присутністю гостей, які не можуть говорити від імені своєї країни. Насправді ефект від цього – рівно протилежний, форум став прикладом фальшивої пропаганди", – наголосив речник.

Шошоаке була серед небагатьох гостей з європейських держав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та виступала там. У промові вона запевнила Путіна, що румуни "не ненавидять його, прагнуть миру з Росією і не хочуть допомагати Україні", "Росія – найвеличніша країна світу", якою румуни буцімто захоплюються, а у Румунії "немає президента".

Також вона публікувала у себе в соцмережах фото з речницею МЗС РФ Марією Захаровою та молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором і його соратницею Мариною Таубер, які у Молдові отримали судові вироки.

Політикиня і раніше з’являлась на різних заходах у Росії.

У квітні Європарламент зняв депутатський імунітет із Шошоаке за клопотанням Румунії, де їй висувають низку звинувачень.