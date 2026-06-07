Президент Румунії розповів про підсумки наради щодо вибуху дрона в Констанці

Президент Румунії Нікушор Дан розповів про підсумки робочої наради, яку він скликав напередодні для обговорення інциденту з вибухом морських дронів у порту Констанца та поблизу узбережжя Чорного моря.

Про це Дан написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив румунський президент, в ході наради аналізували інцидент, спричинений вибухом морських дронів, а також оцінили необхідні заходи, щоб убезпечити румунське узбережжя.

"Протягом цього літа Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та прикордонна поліція поповнять екіпажі, які виконують місії з розвідки можливих небезпек, наша країна незабаром отримає нове обладнання, а на рівні НАТО, на прохання Румунії, 10 червня відбудеться сесія, присвячена Чорному морю", – поінформував він.

Дан додав, що повне розслідування інциденту в порту Констанца буде готове за кілька днів.

У контексті інциденту він зазначив, що йдеться про український вибуховий дрон, який був частиною групи з чотирьох дронів, що вийшли з-під контролю.

"У результаті нещодавніх дипломатичних контактів триває постійний діалог з Україною, і вже було передбачено певну форму протоколу, що охоплюватиме й такі події", – сказав президент Румунії.

Він наголосив, що відповідальність за будь-які подібні події лежить на Росії, яка є країною-агресором.

Водночас Дан закликав адаптуватися до нової технології, яка була розроблена в контексті цієї війни.

"Румунія перебуває в процесі оснащення, зокрема у військово-морській сфері, і вже наступного місяця ми отримаємо низку обладнання, а румунські військово-морські сили беруть участь у навчаннях НАТО, присвячених таким видам загроз. Теорія про те, що дрони, які втратили контроль, переслідували судно з "тіньового флоту" Росії, не підтверджується: мова йде про судно, яке не визначене ЄС чи США у списку санкцій і яке вже кілька разів проходило цим самим торговим маршрутом", – резюмував він.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.