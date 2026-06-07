У Вірменії почалося голосування на парламентських виборах

У Вірменії в неділю 7 червня почалося голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці на території Вірменії, яких загалом понад 2000, відкрилися о 8 ранку за місцевим часом. Голосування триватиме до 20 години, а попередні результати очікувано стануть відомі після опівночі.

За представленість у парламенті змагаються 16 партій і два виборчих блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других – 8%. Загалом у парламенті має бути щонайменш 101 депутат і щонайменш три політичні партії.

За даними МВС, право голосу на виборах цього разу мають близько 2 млн 485 тисяч осіб.

Під час виборів працюватимуть 13 місцевих спостережних місій з майже 2700 спостерігачами.

Одне з останніх опитувань демонструвало, що партія чинного прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна має шанс отримати переконливу більшість у парламенті.

Вибори відбуваються на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Після саміту ЄАЕС Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення. Також Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій. Крім того, почались заходи економічного тиску.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.