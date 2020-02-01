Президент Польщі не планує візит в Смоленськ на 10-ту річницю трагедії

Президент Польщі Анджей Дуда не планує їхати до Смоленська з нагоди 10-ї річниці катастрофи польського урядового літака Ту-154М, на борту якого загинув президент Лех Качинський.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в суботу в ефірі радіостанції RMF розповів представник канцелярії польського президента Анджей Дера.

"Тривають переговори з огляду на напружені польсько-російські відносини. Розглядаються різні варіанти, але після того, що сталося 10 років тому, я думаю, що президент особисто не є прихильником поїздки до Росії", - зазначив Дера.

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"За весь цей час не зовсім зрозуміло, чому сталася ця катастрофа, ставлення російської влади до доказів, навіть до уламків, також є однозначним - вона не хоче, не допомагає, не співпрацює. Тож я думаю, урочистості будуть в нашій країні", - додав він.

За словами Дери, польська делегація все ж буде у на місці в Смоленську. Втім, день річниці збігається з великодніми святами, тому ведуться переговори, як краще організувати пам'ятні заходи.

10 квітня 2010 року у катастрофі літака Ту-154, який перевозив польську делегацію на урочистості з нагоду 70-ї річниці катинського розстрілу, загинуло 96 людей, серед яких президент Лех Качиньський та його дружина, найвищі командири армії та останній президент Польщі в еміграції Ришард Качоровський.