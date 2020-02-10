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Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті

Понеділок, 10 лютого 2020, 08:12

Керівна партія Азербайджану з президентом Ільхамом Алієвим на чолі отримала більшість голосів на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс-Азербайджан".

ЦВК Азербайджану оприлюднила попередні дані, опрацювавши 87% протоколів. Кандидати від правлячої партії "Ені Азербайджан" отримують більшість мандатів, близько 65 з 125.

Позачергові вибори пройшли в Азербайджані в неділю, явка склала 47,81%.

Чергові вибори до парламенту Азербайджану повинні були відбутися в останню неділю листопада 2020 року.

Але у листопаді минулого року правляча партія "Ені Азербайджан" ініціювала процес розпуску парламенту,  після чого президент Азербайджану Ільхам Алієв розпустив парламент країни.

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