Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
Понеділок, 10 лютого 2020, 08:12
Керівна партія Азербайджану з президентом Ільхамом Алієвим на чолі отримала більшість голосів на дострокових парламентських виборах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс-Азербайджан".
ЦВК Азербайджану оприлюднила попередні дані, опрацювавши 87% протоколів. Кандидати від правлячої партії "Ені Азербайджан" отримують більшість мандатів, близько 65 з 125.
Позачергові вибори пройшли в Азербайджані в неділю, явка склала 47,81%.
Чергові вибори до парламенту Азербайджану повинні були відбутися в останню неділю листопада 2020 року.
Але у листопаді минулого року правляча партія "Ені Азербайджан" ініціювала процес розпуску парламенту, після чого президент Азербайджану Ільхам Алієв розпустив парламент країни.
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