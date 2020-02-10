Партия президента Азербайджана получит большинство в парламенте
Понедельник, 10 февраля 2020, 08:12
Правящая партия Азербайджана с президентом Ильхамом Алиевым во главе получила большинство голосов на досрочных парламентских выборах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан".
ЦИК Азербайджана обнародовал предварительные данные, обработав 87% протоколов. Кандидаты от правящей партии "Ени Азербайджан" получают большинство мандатов, около 65 из 125.
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка составила 47,81%.
Очередные выборы в парламент Азербайджана должны были состояться в последнее воскресенье ноября 2020 года.
Но в ноябре прошлого года правящая партия "Ени Азербайджан" инициировала процесс роспуска парламента, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua