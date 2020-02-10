Військові США та України виконають спостережний політ над російською територією

Спільна місія США і України в період з 10 по 14 лютого виконає спостережний політ над територією Росії.

Про це заявив начальник Національного центру зі зменшення ядерної небезпеки РФ Сергей Рижков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"У період з 10 по 14 лютого в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому Кубинка", - заявив Рижков.

Відзначається, що в ході польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження.

Літак спостереження АН - 30 відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.

Договір з відкритого неба - багатосторонній Міжнародний документ, підписаний 24 березня 1992 року в місті Гельсінкі представниками 23 держав, що входять в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через вдосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням діючих договорів у галузі контролю над озброєннями.

Документ встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості його учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Учасниками договору є понад 30 країн.