У Вірменії відбудеться референдум про відставку Конституційного суду

Президент Вірменії Армен Саркісян призначив на 5 квітня референдум про зміни до Конституції, які передбачають складення повноважень голови та більшості членів Конституційного суду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Новости-Армения.

Законопроєкт про референдум минулого тижня схвалив вірменський парламент і президент підписав його у неділю. Політичні оглядачі вважають цей крок спробою прем’єр-міністра Нікола Пашиняна позбутися суддів, які перебувають в опозиції до нього.

Конституційні зміни передбачають, що семеро суддів, призначених до революції 2018 року, яка привела до влади Пашиняна, складуть свої повноваження. Водночас двоє суддів, які отримали посади в останні два роки, залишаться працювати далі.

Пашинян раніше заявляв, що чинний глава Конституційного суду Грайр Товмасян обійняв свій пост завдяки фальсифікаціям. Голова суду Товмасян каже, що його політично переслідують.

Водночас понад сто юристів звернулися до президента країни із закликом не підписувати проєкт про референдум, вказуючи на його антиконституційність. У ЗМІ та соціальних мережах також звучить критика з приводу цього рішення.