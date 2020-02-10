В Армении пройдет референдум об отставке Конституционного суда

Президент Армении Армен Саркисян назначил на 5 апреля референдум об изменениях в Конституцию, предусматривающих сложение полномочий председателя и большинства членов Конституционного суда страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Новости-Армения.

Законопроект о референдуме на прошлой неделе одобрил армянский парламент и президент подписал его в воскресенье. Политические обозреватели считают этот шаг попыткой премьер-министра Никола Пашиняна избавиться судей, находящихся в оппозиции к нему.

Конституционные изменения предусматривают, что семь судей, назначенных до революции 2018 года, которая привела к власти Пашиняна, сложат свои полномочия. В то же время двое судей, которые получили должности в последние два года, останутся работать дальше.

Пашинян ранее заявлял, что действующий глава Конституционного суда Грайр Товмасян занял свой пост благодаря фальсификациям. Председатель суда Товмасян говорит, что его политически преследуют.

В то же время более ста юристов обратились к президенту страны с призывом не подписывать проект о референдуме, указывая на его антиконституционность. В СМИ и социальных сетях также звучит критика по поводу этого решения.