У низці країн Заходу значно знизилася довіра до НАТО

Громадська довіра до НАТО різко впала в США і провідних країнах ЄС з часу вступу на президентську посаду Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда".

Частка громадян, які позитивно ставляться до НАТО, знизилася щонайменше на 10 процентних пунктів у США, Франції та Німеччині в період з 2017 по 2019 рік.

Загалом серед громадян більшості країн НАТО розглядається в позитивному світлі, незважаючи на напруженість між лідерами окремих країн-членів. В середньому 53% опитаних в 16 країнах-членах позитивно оцінюють організацію, і тільки 27% висловлюють негативну думку.

Проте в період з 2017 по 2019 рік частка людей, що позитивно оцінюють Альянс, скоротилася з 62 до 52% у США, з 60 до 49% у Франції та з 67 до 57% у Німеччині. Дослідження враховувало період після інавгурації Трампа.

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У Британії, де НАТО набуло ще більшого значення в результаті Brexit, спостерігалася протилежна тенденція: число прихильників Альянсу зросло з 62 до 65%.

Найбільш позитивне ставлення до НАТО наразі у Польщі - 82%, найменш – у Туреччині (21%), при цьому Сполучені Штати і Німеччина знаходяться в середині на рівні 52% і 57% відповідно. А в трьох опитаних державах, які не є членами Альянсу, Швеція і Україна ставляться до Альянсу позитивно (63% і 53% відповідно), але тільки 16% росіян поділяють цю думку.

Результати опитування були оприлюднені напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, щорічної триденної зустрічі світових лідерів, військових начальників, дипломатів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО. Його заяву розкритикувала більшість лідерів Альянсу.