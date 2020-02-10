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В Швеции более 16 тысяч человек остались без света из-за шторма

Понедельник, 10 февраля 2020, 13:42

В результате шторма "Кьяра" около 16 тысяч человек на юге Швеции остались без электроснабжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В общем, за последние 24 часа около 45 тысяч человек нуждались в помощи различных энергетических компаний в восстановлении электроснабжения. По состоянию на утро понедельника около 16 тысяч человек оставались без света.

 

В результате сильных дождей и порывов ветра во время шторма "Кьяра" в Швеции вдоль автодорог обрушилось много деревьев, были закрыты мосты, включая мост Эресунн, соединяющий страну с Данией, отменены ряд авиарейсов и железнодорожных маршрутов.

В воскресенье вечерком у шведского побережья также затонуло судно с двумя рыбаками на борту. Один из них позже нашли на пляже, другой еще ищут.

Отмечается, что сам шторм уже достиг своего пика, и по данным метеорологов, начинает стихать.

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Швеция стихийные бедствия
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