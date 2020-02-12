Ермак продолжит вести переговоры с РФ и в Нормандии после назначения главой ОПУ

Новоназначенный председатель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак намерен продолжить международные переговоры, которые были за ним закреплены в то время, когда он занимал должность помощника президента.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ермак отметил, что намерен сохранить предыдущие направления своей работы.

"Я не оставлю те направления, которыми я занимался последнее время. Одним из приоритетов для президента, для ОПУ будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины", - заявил он, добавив, что среди тех направлений, которые он в дальнейшем будет вести, останутся и переговоры с РФ.

"Внешнеполитические направления безусловно останутся в зоне моего внимания", - заявил Ермак.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу офиса президента Андрея Богдана, назначив на его место Андрея Ермака.

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