Чорногорія заборонила програми двох сербських каналів через мову ненависті

Рада Агентства з питань електронних медіа (SAEM) Чорногорії вирішила обмежити трансляцію програм двох сербських телеканалів через поширення ними ненависті, нетерпимості та дискримінації щодо чорногорців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Йдеться про програми "Добрий ранок, Сербія", "Кирилиця" та "Після обіду" на Happy TV, а також "Новий ранок" на Pink M.

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Обмеження введені на три місяці. Кабельні оператори Чорногорії вже заблокували суперечливі програми, і наразі чорногорські телеглядачі під час трансляції забороненого контенту бачать чорний екран.

Як зазначається в заяві SAEM, у цих програмах використані зневажливі або образливі вирази, які викликають інтенсивні негативні емоції, висловлена ворожість та принижуються представники чорногорського народу.

Рада Регуляторного органу електронних медіа Сербії (REM) вважає рішення чорногорського регулятора відкритою формою цензури та грубим порушенням Конвенції про транскордонне телебачення.

"Погляди, висловлені в цих програмах, безумовно, відрізняються від офіційної позиції Подгориці", - заявили в REM. Але, на думку сербського регулятора, Чорногорія такими заходами створює "непотрібний розкол між двома державами та народами".