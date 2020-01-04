Президент Сербії відмовився від поїздки в Чорногорію

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не поїде до Чорногорії на Різдво на тлі побоювань, що цей візит може призвести до збільшення напруженості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"Вже ясно, що я не поїду до Чорногорії. Я прийняв таке рішення, бо не хочу давати аргументи чорногорському режиму, щоб вони потім казали, що це атака на незалежність і конституційний лад" - сказав Вучич.

Він заявив, що його візит до Чорногорії підтримували кілька тисяч чорногорських вірян.

"Я думав, що це нормальна річ. А потім з висловлювань членів чорногорського уряду зрозумів, що навіть мій приватний візит без політичних промов небажана річ для чорногорського режиму" - зазначив Вучич.

За його словами, Сербія поважає незалежність і конституційний лад Чорногорії.

У кількох містах Чорногорії протягом останнього тижня відбулися протести через прийняття суперечливого Закону про свободу віросповідання та права релігійних громад, який розкритикували Сербська православна церква та Росія.

Парламент Чорногорії 27 грудня схвалив законодавство на тлі протестів просербських опозиційних депутатів, які намагалися запобігти голосуванню, спричинивши сутички в асамблеї.

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