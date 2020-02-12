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У Британії на 2 роки засудили жінку, яка намагалася відкрити двері літака у польоті

Середа, 12 лютого 2020, 16:23

У Великій Британії засудили жінку, яка намагалася відкрити двері літака на півдорозі під час польоту і кричала "Я збираюся вбити вас усіх".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

26-річна Хлоя Хейнс була засуджена до двох років тюремного ув'язнення через інцидент на борту рейсу авіакомпанії Jet2, який стався 22 червня минулого року.

Літак прямував з аеропорту Станстед в турецький Даламан, коли на пів дорозі Хейнс почала сутичку з бортпровідниками і намагалася відкрити двері.

Два винищувачі британських ВПС були підняті по тривозі, щоб зустріти рейс Jet2 і супроводжувати його назад в аеропорт.

Хейнс на суді заявила, "що була не при собі і не пам'ятала, що насправді сталося" під час польоту після змішування алкоголю і ліків.

Вона визнала, що поставила під загрозу безпеку літака і що напала на члена екіпажу, яка перешкодила їй відкрити двері літака.

"Ті, хто опинився в пастці в замкнутому просторі літака, неминуче будуть налякані діями тих, хто в нетверезому стані загрожує їхньому життю. Для декого це стане найстрашнішим кошмаром - сказав суддя, оголошуючи рішення.

Авіакомпанія Jet2 підрахувала, що інцидент обійшовся їй в 86 тисяч фунтів стерлінгів.

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