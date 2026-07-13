У Британії не знайшли ознак, що вбивство колишньої міністерки політично вмотивоване

Британські слідчі поки не побачили ознак того, що вбивство колишньої міністерки Енн Відеком мало політичні мотиви.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Також повідомили, що після затримання 28-річного підозрюваного британця більше нікого не розшукують. Затриманого у п’ятницю підозрюваного наступного дня відпустили без звинувачень.

"На цей час все ще немає підстав вважати, що це був інцидент з терористичними мотивами. Наразі ми більше нікого не розшукуємо у зв’язку з цим вбивством… Детективи залишають відкритими різні версії щодо потенційного мотиву. Немає нічого, що вказувало б на політичні мотиви", – зазначив представник поліції Девону і Корнуолу.

Енн Відеком працювала в консервативному уряді Джона Мейджора у 90-х роках, після того у 2010 році пішла з парламенту. Пізніше вона приєдналась до Найджела Фараджа і стала речницею з міграційних і правових питань у його популістській партії Reform UK.

78-річну Відеком минулого тижня знайшли мертвою у власній домівці у заміській місцевості на південному заході Англії із серйозними пораненнями.

Як повідомляли, у Німеччині в 2025 році зафіксували рекордну кількість злочинів з політичними мотивами.