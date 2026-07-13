Неподалік Парижа евакуювали близько 1000 людей через масштабну лісову пожежу

Близько 1000 місцевих мешканців і туристів евакуювали в районі міста Фонтебло, що південніше Парижа, через масштабну лісову пожежу.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

У мерії містечка Водуе неподалік Фонтебло оголосили про евакуацію половини мешканців комуни у зв’язку з розширенням площі лісової пожежі. Розпорядження стосується близько 1000 місцевих мешканців і туристів.

ALERTE – Les autorités font état d'un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris. La forêt de #Fontainebleau est en feu, avec d'ores et déjà plus 300 hectares brulés en Seine-et-Marne. Pour la première fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été… pic.twitter.com/YSbHJQv8XI – Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 12, 2026

Мер містечка зазначив, що пожежа виглядає як "стіна вогню", що швидко насувається. За його словами, вогонь вже дістався до перших помешкань.

Пожежа у лісі біля Фонтебло почалась надвечір у неділю та протягом ночі розширилась майже удвічі, сягнувши площі понад 800 гектарів. Пожежники прогнозують, що невдовзі ця цифра сягне 1000 гектарів.

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi – Reuters (@Reuters) July 13, 2026

На місці працюють близько 400 вогнеборців зі спецтехнікою.

Пожежа у Фонтебло – одна з численних лісових пожеж, які гасять у Франції останніми днями на тлі екстремальної спеки й посухи. 13 липня спекотна погода збережеться на більшій частині території країни, для 37 департаментів оголошено "червоний" рівень попередження.

В Іспанії зросла кількість загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії, близько двох десятків людей досі вважаються зниклими.

Єврокомісія активувала службу космічних спостережень Copernicus, щоб підтримати Іспанію у боротьбі зі стихійним лихом. Перед тим Франції та Португалії надіслали протипожежні спецлітаки у межах Механізму цивільного захисту ЄС.