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Неподалік Парижа евакуювали близько 1000 людей через масштабну лісову пожежу

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Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 08:50 — Марія Ємець

Близько 1000 місцевих мешканців і туристів евакуювали в районі міста Фонтебло, що південніше Парижа, через масштабну лісову пожежу.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда". 

У мерії містечка Водуе неподалік Фонтебло оголосили про евакуацію половини мешканців комуни у зв’язку з розширенням площі лісової пожежі. Розпорядження стосується близько 1000 місцевих мешканців і туристів.

Мер містечка зазначив, що пожежа виглядає як "стіна вогню", що швидко насувається. За його словами, вогонь вже дістався до перших помешкань. 

Пожежа у лісі біля Фонтебло почалась надвечір у неділю та протягом ночі розширилась майже удвічі, сягнувши площі понад 800 гектарів. Пожежники прогнозують, що невдовзі ця цифра сягне 1000 гектарів.

На місці працюють близько 400 вогнеборців зі спецтехнікою. 

Пожежа у Фонтебло – одна з численних лісових пожеж, які гасять у Франції останніми днями на тлі екстремальної спеки й посухи. 13 липня спекотна погода збережеться на більшій частині території країни, для 37 департаментів оголошено "червоний" рівень попередження. 

В Іспанії зросла кількість загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії, близько двох десятків людей досі вважаються зниклими. 

Єврокомісія активувала службу космічних спостережень Copernicus, щоб підтримати Іспанію у боротьбі зі стихійним лихом. Перед тим Франції та Португалії надіслали протипожежні спецлітаки у межах Механізму цивільного захисту ЄС. 

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Франція стихійні лиха
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