США та Іран протягом ночі обмінялися новими ударами

Сполучені Штати та Іран протягом ночі обмінялися новими ударами на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування США, що координує операції на Близькому Сході, повідомило про завдання нових ударів по іранських об’єктах з опівночі (за київським часом), "щоб продовжити руйнувати їхню спроможність атакувати цивільних мореплавців і торгові судна, що вільно прямують через Ормузьку протоку".

Це стало другою поспіль ніччю ударів. Перед цим у неділю президент Дональд Трамп відкинув заяви Ірану про закриття Ормузької протоки.

Зазначають, що удари відбулися після чергового обстрілу Корпусом вартових ісламської революції торгового судна в Ормузькій протоці.

В Ірані заявили про серію ударів у відповідь ракетами й БпЛА по американських об’єктах на Близькому Сході.

Відомо, що у Бахрейні оголошували повітряну тривогу, у Кувейті військові повідомляли про роботу ППО.

КВІР стверджує, що у Бахрейні цілями ударів стали об’єкти з обслуговування американських гелікоптерів, ангар з патрульним літаком P-8 Poseidon та командний центр безпілотних операцій на американській базі у Шейх Іса.

Також в Ірані заявили про знищення заправних резервуарів та установок Patriot на американській базі Алі аль-Салем у Кувейті та ураження РЛС на базі Ахмад аль-Джабер.

Ціни на нафту на тлі останніх подій на Близькому Сході зросли більш як на 3%.

Попередній обмін ударами відбувся на початку минулого тижня – США 7-8 липня завдали уразили десятки цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.