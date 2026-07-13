В Іспанії зросла кількість загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії – у лікарні померла постраждала громадянка Британії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Кількість підтверджених смертей внаслідок великої лісової пожежі в іспанській провінції Альмерія зросла до 13 – після смерті у лікарні 93-річної британської громадянки, яка раніше була серед 8 постраждалих.

Регіональний уряд Андалусії оголосив, що жінка потрапила до лікарні на початку доби у п’ятницю з опіками 20% площі тіла.

Перед цим було офіційно підтверджено загибель 12 людей, доля ще близько двох десятків невідома. Серед них є громадяни Британії та Бельгії. У Брюсселі в неділю повідомили, що серед жертв пожежі – ймовірно троє бельгійських громадян.

Пожежа у муніципалітеті Лос-Гальярдос спалахнула ввечері 9 липня, стрімко поширившись на велику площу. Люди, загибель яких вже підтверджена, потрапили у вогняну пастку на вузькій дорозі під час спроби евакуюватись.

Станом на неділю пожежу, що спустошила близько 7000 гектарів території, взяли під контроль; понад 1000 мешканцям дали дозвіл повертатися до своїх домівок після евакуації.

Єврокомісія активувала службу космічних спостережень Copernicus, щоб підтримати Іспанію у боротьбі зі стихійним лихом.