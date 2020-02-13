Премьер Польши планирует визит в Смоленск и Катынь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет посетить Смоленск и Катынь по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы лайнера Ту-154М, в которой погиб президент Лех Качиньский, и 80-й годовщины катынской трагедии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг радиостанции RMF рассказал глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет побывать в Смоленске и Катыни. Сейчас канцелярия анализирует возможности подготовки такой поездки", - рассказал он.

Дворчик подчеркнул, что о двустороннем визите речь не идет. Цель поездки – почтить память погибших 10 лет назад.

"Сейчас мы анализируем возможности и готовим такую ​​поездку ... Это очень сложный вопрос. Когда придет время, мы предоставим точную информацию", - добавил Дворчик.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не планирует ехать в Смоленск по случаю 10-й годовщины катастрофы самолета Ту-154М.

10 апреля 2010 года в аварии самолета Ту-154, перевозившего польскую делегацию на мероприятия по случаю 70-й годовщины катынского расстрела, погибло 96 человек, среди которых президент Лех Качиньский и его супруга, высокие армейские чины и последний президент Польши в эмиграции Рышард Качоровский.