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У Британії за день схвалили посилення законодавства щодо засуджених за тероризм

Четвер, 13 лютого 2020, 11:34

Парламент Британії протягом дня схвалив законопроєкт про припинення автоматичного дострокового звільнення злочинців, засуджених за тероризм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Депутати прискорено ухвалили законопроєкт щодо засуджених за тероризм, щоб забезпечити набуття ним чинності до того, як ще кілька людей, засуджених за терористичні злочини, будуть звільнені з в'язниці (наступний такий злочинець, який підлягає автоматичному достроковому звільненню, повинен покинути в'язницю 28 лютого).

Прем'єр-міністр Борис Джонсон вирішив прискорити прийняття законопроєкту після нападу на півдні Лондона на початку цього місяця. Нападник, Судеш Амман, був звільнений з в'язниці 10 днями раніше. Під час нападу в листопаді минулого року на Лондонському мосту злочинець, Усман Хан, був звільнений за тією ж системою.

В ході обговорення законопроєкту в Палаті громад міністр юстиції Кріс Філп заявив, що "уряду стало абсолютно ясно, що автоматичне звільнення деяких злочинців-терористів представляє неприйнятний ризик для суспільства, і саме тому ми діємо в терміновому порядку з цим надзвичайним законодавством".

Лейбористська партія також підтримала законопроєкт, який, як очікується, надійде в Палату лордів після короткої парламентської перерви на наступному тижні.

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Велика Британія тероризм
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