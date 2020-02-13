В Британии за день одобрили ужесточение законодательства в отношении осужденных за терроризм

Парламент Британии за день принял законопроект о прекращении автоматического досрочного освобождения преступников, осужденных за терроризм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Депутаты ускоренно приняли законопроект в отношении осужденных за терроризм, чтобы обеспечить его вступление в силу до того, как еще несколько человек, осужденных за террористические преступления, будут освобождены из тюрьмы (следующий такой преступник, подлежащий автоматическому досрочному освобождению, должен покинуть тюрьму 28 февраля).

Премьер-министр Борис Джонсон решил ускорить принятие законопроекта после нападения на юге Лондона в начале этого месяца. Нападавший, Судеш Амман, был освобожден из тюрьмы 10 днями ранее. Усман Хан, совершивший нападение в ноябре прошлого года на Лондонском мосту, был освобожден по той же системе.

В ходе обсуждения законопроекта в Палате общин министр юстиции Крис Филп заявил, что "правительству стало совершенно ясно, что автоматическое освобождение некоторых преступников-террористов создает неприемлемый риск для общества, и именно поэтому мы действуем в срочном порядке с этим чрезвычайным законодательством".

Лейбористская партия также поддержала законопроект, который, как ожидается, поступит в Палату лордов после короткого парламентского перерыва на следующей неделе.