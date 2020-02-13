Перша хвора на коронавірус у Лондоні сама приїхала до лікарні на Uber

Жінка, у якої першою серед мешканців Лондона підтвердили коронавірус, сама приїхала до відділення невідкладної допомоги на машині Uber.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

У неділю жінка звернулася в університетську лікарню району Луїшем, де їй негайно дали маску для обличчя та доставили в спеціальну зону для перевірки на вірус.

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Вона прилетіла з Китаю кілька днів тому і почала відчувати симптоми захворювання незабаром після прибуття.

Результат аналізів у середу підтвердив захворювання на новий коронавірус і пацієнтку перевели до спеціалізованого центру при лікарні Святого Томаса в Лондоні.

Весь медичний персонал, який контактував з пацієнткою, перебуває під наглядом. Чи перевіряли водія Uber, інформації поки немає.

Це вже дев'ятий випадок зараження коронавірусом у Британії.

У середу число випадків захворювання коронавірусом перевищило 44 тисячі, більше 43 тисяч з них зареєстровані на території Китаю. Також інфіковані є ще більш ніж у 20 країнах.