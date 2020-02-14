У Франції фермери вимагали звільнити колегу, який підстрелив крадія
Сотні фермерів пройшли маршем французьким містом Реймсом, закликаючи звільнити їх товариша-фермера, який вистрілив і важко поранив підлітка.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
19-річний підліток знаходиться в комі в лікарні, але в даний час поза небезпекою.
Жан-Луї Леру, обвинувачений у замаху на вбивство, зізнається, що стріляв з дробовика в людей, які, на його думку, намагалися вкрасти паливо з його ферми.
Пізніше він був звільнений під заставу з попереднього ув'язнення.
46-річний Леру каже, що він був жертвою десятків пограбувань і відчував себе змушеним діяти після неодноразових дзвінків в поліцію, які не змогли зупинити проблему.
Його адвокат сказав, що фермер не збирався нікому шкодити.
Фермери, які протестували біля будівлі Апеляційного суду в четвер, несли плакати із закликом звільнити фермера.
Багато з них називали себе жертвами грабежів і скаржилися, що їх не захищають.
"Ми знаємо, що застосування зброї не є рішенням, ми не просимо захищати нас таким чином, але іноді відбуваються драматичні речі", - сказав Ерве Лапі, президент місцевого відділення французького фермерського Союзу FDSEA.
"Ми продовжимо нашу роботу з владою... щоб подібні речі більше не повторювалися і фермери не брали правосуддя в свої руки" – додав він.