У Франції фермери вимагали звільнити колегу, який підстрелив крадія

Сотні фермерів пройшли маршем французьким містом Реймсом, закликаючи звільнити їх товариша-фермера, який вистрілив і важко поранив підлітка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

19-річний підліток знаходиться в комі в лікарні, але в даний час поза небезпекою.

Жан-Луї Леру, обвинувачений у замаху на вбивство, зізнається, що стріляв з дробовика в людей, які, на його думку, намагалися вкрасти паливо з його ферми.

Пізніше він був звільнений під заставу з попереднього ув'язнення.

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46-річний Леру каже, що він був жертвою десятків пограбувань і відчував себе змушеним діяти після неодноразових дзвінків в поліцію, які не змогли зупинити проблему.

Його адвокат сказав, що фермер не збирався нікому шкодити.

Фермери, які протестували біля будівлі Апеляційного суду в четвер, несли плакати із закликом звільнити фермера.

Багато з них називали себе жертвами грабежів і скаржилися, що їх не захищають.

"Ми знаємо, що застосування зброї не є рішенням, ми не просимо захищати нас таким чином, але іноді відбуваються драматичні речі", - сказав Ерве Лапі, президент місцевого відділення французького фермерського Союзу FDSEA.

"Ми продовжимо нашу роботу з владою... щоб подібні речі більше не повторювалися і фермери не брали правосуддя в свої руки" – додав він.