Во Франции фермеры требовали освободить коллегу, который подстрелившего вора

Сотни фермеров прошли маршем по французскому городу Реймс, призывая освободить их товарища-фермера, который выстрелил и тяжело ранил подростка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

19-летний парень находится в коме в больнице, но в настоящее время вне опасности.

Жан-Луи Леру, обвиняемый в покушении на убийство, признается, что стрелял из дробовика в людей, которые, по его мнению, пытались украсть топливо с его фермы.

Позже он был освобожден под залог.

Читайте также Франция: фермеры на тракторах блокируют дороги в Париж

46-летний Леру говорит, что он был жертвой десятков ограблений и чувствовал себя вынужденным действовать после неоднократных звонков в полицию, что не смогло решить проблему.

Его адвокат сказал, что фермер не собирался никому навредить.

Фермеры, которые протестовали возле здания Апелляционного суда в четверг, несли плакаты с призывом освободить Леру.

Многие из них называли себя жертвами грабежей и жаловались, что их не защищают.

"Мы знаем, что применение оружия не является решением, мы не просим защищать нас таким образом, но иногда происходят драматические вещи", - сказал Эрве Лапе, президент местного отделения французского фермерского Союза FDSEA.

"Мы продолжим нашу работу с властями... чтобы подобные вещи больше не повторялись и фермеры не брали правосудие в свои руки", - добавил он.