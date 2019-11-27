Франція: фермери на тракторах блокують дороги до Парижа

Сотні французьких фермерів, розлючені міжнародними торговими угодами та політикою президента Еммануеля Макрона, 27 листопада їхали на тракторах головними шосе до Парижа, блокуючи пасажирський рух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На автомагістралі А1, артерії, яка сполучає столицю з північчю Франції та її портами, одна група тимчасово перекрила три смуги руху.

"Макрон, відповідай нам! Врятуй фермерів", - написано на одному з тракторів.

Фермерські профспілки заявили, що їхні члени зійдуться на авеню Фош, широкому бульварі, до якого прилягають одні з найбільш розкішних об'єктів нерухомості поблизу Тріумфальної арки в центрі Парижа.

Дві ключові профспілки організовують протест і вимагають зустрічі з президентом Еммануелем Макроном, щоб висловити скарги на політику, яка, на їхню думку, шкодить французькому сільському господарству, наприклад, припинення застосування гліфосату проти комах та заборона використання пестицидів біля жилих районів.

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"Ми хочемо попередити всіх, що якщо у Франції буде більше фермерів, це вплине на її економіку", - заявив 29-річний фермер Алікс Хертаут перед протестом.

Макрон також зазнав тиску з боку фермерів через торговельні угоди ЄС з Канадою та блоком південноамериканських країн Меркосур. Сільськогосподарські групи заявляють про загрозу імпорту дешевших сільськогосподарських товарів, вироблених за нижчими стандартами.

Минулого тижня уряд Макрона оголосив екстрене фінансування для лікарень, невдало спробувавши запобігти подальшим страйкам медпрацівників. Цього тижня він також зайшов у глухий кут у переговорах з профспілками щодо пенсійної реформи перед загальнодержавними страйками транспортників.