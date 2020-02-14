ЄСПЛ: Іспанія не порушила правил, видворивши мігрантів, що прорвалися через паркан в Мелільї

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Іспанія не скоювала ніяких порушень, коли повертала мігрантів, які намагалися прорватися на територію ЄС через огорожі в африканському анклаві Мелілья.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У рішенні наголошується, що мігранти поставили себе в "незаконну ситуацію", не шукаючи притулку за правилами, що означало, що від Іспанії не можна очікувати надання їм будь-якого захисту.

Два мігранти, один з Малі, а інший з Кот-д'Івуару, пішли до суду після того, як спробували перетнути Європу з великою групою в іспанському анклаві Мелілья, який оточений марокканською територією. Іспанська влада встановила паркан вздовж 13-кілометрового кордону.

У серпні 2014 року сотні мігрантів атакували кордон, близько 100 пройшли через перший паркан і близько 75 досягли внутрішнього забору. Кілька людей потрапили на іспанську землю, де їх зустріли співробітники охорони, які супроводжували їх назад на марокканську територію.

Відповідно до рішення суду, мігранти не проходили процедуру ідентифікації та їх не просили пояснити особисті обставини.

Рішення ЄСПЛ розкритикували правозахисні групи. "Сьогоднішнє рішення дуже розчаровує. Ці двоє були повернуті в Марокко, як тільки вони потрапили в Іспанію, без можливості пояснити свої обставини, без можливості просити притулку і без можливості оскаржити свою висилку", - сказала прессекретар Amnesty International Анна Ши.