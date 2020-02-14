ЕСПЧ: Испания не нарушила правил, выдворив мигрантов, прорвавшихся через забор в Мелилье

Европейский суд по правам человека постановил, что Испания не совершала никаких нарушений, когда высылала мигрантов, пытающихся прорваться на территорию ЕС через ограждения в африканском анклаве Мелилья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В решении отмечается, что мигранты поставили себя в "незаконную ситуацию", не ища убежища по правильным каналам, что означало, что от Испании нельзя ожидать предоставления им какой-либо защиты.

Два мигранта, один из Мали, а другой из Кот-д'Ивуара, пошли в суд после того, как попытались пересечь Европу с большой группой в испанском анклаве Мелилья, который окружен марокканской территорией. Испанские власти установили забор вдоль 13-километровой границы.

В августе 2014 года сотни мигрантов атаковали границу, около 100 прошли через первый забор и около 75 достигли внутреннего забора. Несколько человек попали на испанскую землю, где их встретили сотрудники гражданской охраны, которые сопроводили их обратно на марокканскую территорию.

В соответствии с решением суда они не проходили процедуру идентификации и их не просили объяснить личные обстоятельства.

Решение ЕСПЧ раскритиковали правозащитные группы. "Сегодняшнее решение очень разочаровывает. Эти двое были возвращены в Марокко, как только они въехали в Испанию, без возможности объяснить свои обстоятельства, без возможности просить убежища и без возможности обжаловать свою высылку", - сказала пресс-секретарь Amnesty International Анна Ши.